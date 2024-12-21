Німеччина

Грегор Кобель є трансферною ціллю для "пенсіонерів".

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель може змінити клубну прописку та вирушити до чемпіонату Англії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, лондонський Челсі продовжує цікавитися 27-річним швейцарцем та розглядає його трансфер у літнє трансферне вікно.

Незважаючи на те, що в Дортмунді вважають Кобеля ключовим гравцем команди, сам футболіст хотів би регулярно боротися за трофеї.

У цьому сезоні Грегор Кобель провів за Боруссію Дортмунд 19 матчів, в яких він пропустив 27 голів та шість разів відстояв "на нуль".