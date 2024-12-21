Німеччина

Еквадорець залишиться у складі німецької команди.

Баєр за допомогою свого офіційного сайту оголосив про продовження контракту із захисником П'єро Інкап'є.

Новий трудовий договір 22-річного еквадорця з «фармацевтами» розрахований до середини 2029 року. Тобто сторони пролонгували трудову угоду ще на два роки.

Раніше Інкап'є регулярно фігурував у трансферних чутках. Останнім часом ці чутки вщухли.

У сезоні-2024/25 Інкап'є провів 22 офіційні матчі, в яких записав на свій рахунок один гол. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють еквадорського футболіста в 40 мільйонів євро.