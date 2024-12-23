Німеччина

Німець висловив свою позицію.

Легенда збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Філіпп Лам висловився про проведення чемпіонату світу — 2034 у Саудівській Аравії. Його слова наводить Relevo.

"Важливо, щоб великі спортивні заходи проводилися в демократичних країнах.

Спосіб вибору місця проведення полягав у тому, що два чемпіонати світу обирали одночасно в одному голосуванні. Ви не могли голосувати за чемпіонат світу 2030 року і чемпіонат світу 2034 року окремо, ви мали сказати "так" або "ні" обом. Це базові вимоги, про які я говорю: у премії не може бути щось правильно", — заявив Лам.

Нагадаємо, 11 грудня ФІФА офіційно оголосила, що чемпіонат світу — 2034 відбудеться в Саудівській Аравії.