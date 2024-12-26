Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував першу частину сезону.

Німецький опорний півзахисник Александер Павлович стрімко ввірвався до основного складу мюнхенської Баварії з її академії ще за ходом минулого сезону й у підсумку доволі швидко зумів дебютувати на рівні національної збірної.

Однак першу частину поточного сезону для 20-річного виконавця зіпсував перелом ключиці, через який гравець пропустив понад місяць.

Цей насичений рік Павлович прокоментував у своєму інтерв’ю напередодні Різдва.

"Це був, безумовно, захоплюючий рік. Я дуже радий, що швидко повернувся після травми і зміг знову грати. Я дуже вдячний 2024 року за всі його моменти.

Компані? Він чудово пасує нашому колективу, гравців, тому що він, очевидно, сам пройшов через майже всі буденні ситуації у футболі як гравець. Особливо, коли ти отримуєш травму, він багато розмовляє з тобою і дає тобі відчути, що ти все ще частина команди.

Домашній фінал Ліги чемпіонів? Це, звичайно, божевілля, і ми зробимо все можливе, щоб досягти його, а потім виграти. Але попереду ще довгий шлях. Перемоги над ПСЖ та Шахтарем у цьому плані були дуже важливими.

Щодо збірної Німеччини, то з усієї ейфорії навколо видно, як тренер змінив команду та атмосферу. Їздити до збірної тепер завжди дуже весело, і я дуже вдячний за кожен виклик.

Страва на Святвечір? Тут дуже просто і смачно — картопляний салат із сосисками", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні Павлович провів 13 матчів, забив один гол та віддав одну гольову передачу.