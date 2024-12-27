Німеччина

Берлінці не знають смаку перемог вже вісім матчів поспіль.

Данський фахівець Бо Свенссон залишив посаду головного тренера берлінського Уніона. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

"Після ретельного аналізу сезону ми дійшли висновку, що необхідні значні зміни, щоб переломити негативну тенденцію. Тому ми вирішили не продовжувати співпрацю з Бо Свенссоном, Бабаком Кейханфаром, Крістоффером Віхманом і Тіджаном Нджі. Ми хотіли б подякувати Бо Свенссону і його команді за виконану ними роботу і побажати їм усього найкращого в майбутньому", — сказав керуючий директор Уніона Горст Гельдт.

Зазначається, що рішення про те, хто працюватиме з командою з 2 січня 2025 року, буде ухвалено в найближчі кілька днів.