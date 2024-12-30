Німеччина

Представник гравця хоче дуже багато грошей.

Канадський захисник Альфонсо Девіс досі не продовжив свій контракт із мюнхенською Баварією, тож уже за кілька днів може особисто домовлятись щодо можливого трансферу з будь-яким іншим клубом.

Відомо, що 24-річним виконавцем активно цікавиться мадридський Реал саме в якості вільного агента, однак конкуренцію "вершковим" здатна створити також і каталонська Барселона.

Проте підписання гравця в такому статусі не означає, що його потенційний новий клуб уникне додаткових витрат.

У випадку з Девісом ситуація тим паче протилежна, бо представники футболіста з агенції ATG Sports хочуть отримати 30 млн євро підписного бонусу для себе за новий контракт свого клієнта, а самому Альфонсо вибити зарплатню не менше за 12 млн євро на рік.

Як повідомляє іспанська преса, такі умови фактично вибивають "блаугранас" із перегонів за канадцем.

У цьому сезоні Девіс провів 21 матч, забив один гол та віддав три гольові передачі.