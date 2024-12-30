Німеччина

Столичний клуб обрав наступника Бо Свенссона.

Берлінський Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Штеффена Баумгарта на посаду головного тренера клубу.

До роботи з клубом Бундесліги 52-річний німець приступить із 2 січня. Вже 11-го Уніон гостюватиме в Гайденгайма в 16-му турі чемпіонату Німеччини.

Про тривалість контракту з Баумгартом наразі нічого не повідомляється. Зазначимо, що до цього призначення Штеффен очолював Гамбург, Кельн, Падерборн, Берлінер АК і Магдебург.

Із берлінським колективом раніше працював Бо Свенссон.

Після 15 зіграних поєдинків Бундесліги-2024/25 Уніон іде 12-м у турнірній таблиці, маючи 17 очок.