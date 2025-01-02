Гравець перебрався до Леверкузена на правах вільного агента.
Сімон Рольфес та Алехо Сарко, фото Баєр
02 січня 2025, 20:51
Центральний нападник Алехо Сарко безкоштовно поповнив склад леверкузенського Баєра, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.
Контракт із 18-річним (6-го січня виповниться 19) аргентинцем розраховано до кінця червня 2029-го. Раніше він виступав за Велес Сарсфілд у себе на батьківщині.
На рахунку Сарко п'ять голів у п'яти матчах за другу команду ВС, а також один гол і один асист у дев'яти поєдинках за основну.
"Фармацевтів" Алехо представлятиме у футболці з 18-м номером.