Німеччина

Німець розпочав роботу.

Головний тренер РБ Лепциг Марко Розе висловився про початок роботи Юргена Клоппа в Red Bull Soccer. Його слова наводить офіційний сайт німецького клубу.

"Я б залишив Клоппа в спокої. Зараз новий рік, і йому пора починати. Ми всі з нетерпінням чекаємо на нього. Його досвіду, його зв'язків. Розраховуємо на нього як на людину з великої літери.

Мені як тренеру дуже цікаво поговорити з ним про його кар'єру. Дізнатися про його досвід. Як він працював у Ліверпулі, як підходив до певних речей там.

Недобре завжди купатися у власному супі. Ось чому так здорово отримувати нові знання ззовні. Навіть у 48 років я все ще можу розвиватися як тренер", — заявив Розе.

Зазначимо, що з 1 січня Клопп став глобальним керівником футбольних операцій у компанії Ред Булл.