"Містяни" хотіли б утримати свого вихованця.
Джеймс Макейті, Getty Images
03 січня 2025, 20:15
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті опинився в сфері інтересів топ-клубів Бундесліги, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Боруссія і Баєр націлені на оренду 22-річного англійця з правом викупу вже в січні. У разі невдачі дортмундці та леверкузенці спробують оформити повноцінний трансфер влітку.
Проте, Манчестер Сіті навряд чи готовий відпустити Макейті, хоч він поки що й не є одним з основних гравців клубу. У ході поточної кампанії вихованець "містян" взяв участь у дев'яти матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом.
Джеймс також був гравцем збірної Англії U-21. На його рахунку шість голів та один асист у 16 поєдинках національної команди в усіх турнірах.
Портал transfermarkt оцінює Макейті в 14 млн євро. Його контракт із МС розраховано до кінця червня 2026 року.