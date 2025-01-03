Німеччина

"Містяни" хотіли б утримати свого вихованця.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті опинився в сфері інтересів топ-клубів Бундесліги, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Боруссія і Баєр націлені на оренду 22-річного англійця з правом викупу вже в січні. У разі невдачі дортмундці та леверкузенці спробують оформити повноцінний трансфер влітку.

Проте, Манчестер Сіті навряд чи готовий відпустити Макейті, хоч він поки що й не є одним з основних гравців клубу. У ході поточної кампанії вихованець "містян" взяв участь у дев'яти матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом.

Джеймс також був гравцем збірної Англії U-21. На його рахунку шість голів та один асист у 16 поєдинках національної команди в усіх турнірах.

Портал transfermarkt оцінює Макейті в 14 млн євро. Його контракт із МС розраховано до кінця червня 2026 року.