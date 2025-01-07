Німеччина

Гравець пробує сили в Бельгії після невдачі в Італії.

Данський нападник Андреас Сков Ольсен свого часу влітку 2019 року переходив до італійської Болоньї з Норшелланна за 6 млн євро в якості дуже перспективного проспекту, проте розкрити свій потенціал в умовах Серії A в цього гравця так і не вийшло.

Як наслідок, уже взимку 2022 року "россоблу" радо поступились правами на футболіста бельгійському Брюгге, ще й трохи заробили при цьому — 6,4 млн євро коштував трансфер.

У Бельгії справи в Сков Ольсена пішли значно краще — за менший час він награв майже в два рази більше матчів (123 проти 71 у Болоньї), проте результативними діями відзначався на порядок частіше (49 голів проти трьох та 29 асистів проти п’яти).

26 матчів, вісім м’ячів та п’ять асистів — із такими показниками Андреас проводить поточну кампанію, що дозволяє йому перебувати в полі зору клубів із більш прогресивних чемпіонатів.

Зокрема, німецький Вольфсбург активізував свою увагу під час поточного трансферного вікна, і хоча з Брюгге жодних розмов ще не було, проте агенти гравця вже отримали проєкт контракту до 2026 року.

Очікувана вартість трансферу складатиме 10-15 млн євро.