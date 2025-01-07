Німеччина

Виконавець може перебратися до чемпіонату Німеччини.

Центральний півзахисник Челсі Карні Чуквуемека опинився в сфері інтересів дортмундської Боруссії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб Бундесліги хоче зміцнитися на позиції 8-ки. Повідомляється, що "сині" готові віддати 21-річного англійця в оренду.

Контракт гравця з лондонським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює Чуквуемеку в 15 млн євро.

На рахунку Карні участь у п'яти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Челсі високо оцінює потенціал виконавця, тому за повноцінний трансфер вимагатиме 40 млн фунтів стерлінгів, прописаних в якості клаусули в угоді з ним.