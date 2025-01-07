Виконавець може перебратися до чемпіонату Німеччини.
Карні Чуквуемека, Getty Images
07 січня 2025, 20:33
Центральний півзахисник Челсі Карні Чуквуемека опинився в сфері інтересів дортмундської Боруссії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Клуб Бундесліги хоче зміцнитися на позиції 8-ки. Повідомляється, що "сині" готові віддати 21-річного англійця в оренду.
Контракт гравця з лондонським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює Чуквуемеку в 15 млн євро.
На рахунку Карні участь у п'яти матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Раніше повідомлялося, що Челсі високо оцінює потенціал виконавця, тому за повноцінний трансфер вимагатиме 40 млн фунтів стерлінгів, прописаних в якості клаусули в угоді з ним.