Німеччина

Легенда мюнхенців подав ідею, як втримати Йосуа в клубі.

Володар Золотого м'яча-1990 Лотар Маттеус пропонує Баварії передати капітанську пов'язку Йосуа Кімміху, щоб втримати опорного півзахисника в клубі.

Контракт мюнхенців із 29-річним німцем розраховано до кінця червня 2025 року. За ситуацією гравця пильно стежить мадридський Реал.

"Чому б не створити Кімміху додатковий стимул для продовження контракту на додачу до фінансових і спортивних аспектів. Володіння обома капітанськими пов'язками [у збірній Німеччини та Баварії] одночасно було б чимось історичним, що він оцінив би, адже це велика честь. Керівництво Баварії та Венсан Компані мають подумати про дострокову передачу капітанської пов'язки Кімміху, не зважаючи на Мануеля Ноєра та Томаса Мюллера. І я кажу це з усією повагою до них", — цитує Bayern & Germany слова легенди німецького футболу журналісту Тобі Альтшеффлю.

Протягом цієї кампанії Кімміх узяв участь у 24 матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом і шістьма асистами.