Черговий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

Йосуа Кімміх (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 1 гол + 2 гольові передачі;

Джамал Мусіала (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 3 голи + 1 гольова передача;

Мітчелл Вайзер (Вердер) / 3 матчі (Бохум, Санкт-Паулі, Уніон), 1 гол + 1 гольова передача;

Пауль Небель (Майнц) / 4 матчі (Гоффенгайм, Вольфсбург, Баварія, Айнтрахт), 4 голи;

Флоріан Вірц (Баєр) / 3 матчі (Санкт-Паулі, Аугсбург, Фрайбург), 3 голи + 3 гольові передачі;

Нік Вольтемаде (Штутгарт) / 3 матчі (Уніон, Гайденгайм, Санкт-Паулі), 3 голи + 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.

 