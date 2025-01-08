Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Джамал Мусіала, Getty Images
08 січня 2025, 10:20
Черговий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Йосуа Кімміх (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 1 гол + 2 гольові передачі;
– Джамал Мусіала (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 3 голи + 1 гольова передача;
– Мітчелл Вайзер (Вердер) / 3 матчі (Бохум, Санкт-Паулі, Уніон), 1 гол + 1 гольова передача;
– Пауль Небель (Майнц) / 4 матчі (Гоффенгайм, Вольфсбург, Баварія, Айнтрахт), 4 голи;
– Флоріан Вірц (Баєр) / 3 матчі (Санкт-Паулі, Аугсбург, Фрайбург), 3 голи + 3 гольові передачі;
– Нік Вольтемаде (Штутгарт) / 3 матчі (Уніон, Гайденгайм, Санкт-Паулі), 3 голи + 1 гольова передача.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.