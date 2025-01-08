Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Йосуа Кімміх (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 1 гол + 2 гольові передачі;

– Джамал Мусіала (Баварія) / 3 матчі (Гайденгайм, Майнц, РБ Лейпциг), 3 голи + 1 гольова передача;

– Мітчелл Вайзер (Вердер) / 3 матчі (Бохум, Санкт-Паулі, Уніон), 1 гол + 1 гольова передача;

– Пауль Небель (Майнц) / 4 матчі (Гоффенгайм, Вольфсбург, Баварія, Айнтрахт), 4 голи;

– Флоріан Вірц (Баєр) / 3 матчі (Санкт-Паулі, Аугсбург, Фрайбург), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Нік Вольтемаде (Штутгарт) / 3 матчі (Уніон, Гайденгайм, Санкт-Паулі), 3 голи + 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.