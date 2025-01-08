Німеччина

Якоб Брун Ларсен повернувся до клубу, який представляв раніше.

Лівий вінгер Якоб Брун Ларсен залишив Гоффенгайм і приєднався до Штутгарта, передає офіційний сайт "швабів".

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 1.7 млн євро. Із 26-річним данцем уклали угоду, розраховану до кінця червня 2027 року. Гравець отримав футболку з номером 25.

Гоффенгайм придбав Брун Ларсена наприкінці січня 2020-го, віддавши Боруссії Дортмунд 9 млн євро. Клуб із Зінсгайма гравець покинув після 76 матчів, в яких він відзначився вісьмома голами та п'ятьма асистами.

Також зазначимо, що на рахунку Якоба чотири поєдинки в складі Штутгарта в другій половині сезону-2017/18, коли дортмундці віддали його в оренду "швабам".