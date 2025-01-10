Німеччина

Причиною поразки стала кинута запальничка, яка влучила у воротаря гостей.

Німецька футбольна асоціація присудила Бохуму перемогу після апеляції клубу на матч 14 туру Бундесліги проти Уніону, який завершився внічию – 1:1. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Бохум подав апеляцію на результат після того, як один із вболівальників кинув запальничку, яка потрапила у голову воротаря Патріка Древеса, що призвело до тривалої зупинки гри.

Після поновлення зустрічі Древес не повернувся на поле, що змусило Бохум поставити на ворота нападника Філіппа Хофманна, оскільки клуб уже використав усі свої заміни.

Команди не атакували ворота один одного, а Бохум був вдев'ятьох після видалення Кодзі Мійосі на початку зустрічі.

Після розгляду апеляції Бохум отримав перемогу з рахунком 2:0.

Уніон вже підтвердив, що оскаржуватиме це рішення.

Після 15 турів Бохум набрав вісім очок і посідає останнє місце в Бундеслізі, а в Уніона 16 балів та 12 рядок.