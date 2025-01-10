Німеччина

Сумнозвісний воротар переїде до Гельзенкірхена.

Німецький воротар Лоріс Каріус, який наразі знаходиться у статусі вільного агента, незабаром стане гравцем німецького Шальке. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний німець пройде медогляд перед підписанням контракту сьогодні, 10 січня.

Крайнім клубом Каріуса був Ньюкасл, який він залишив минулого літа. Раніше футболіст виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін.

Цього сезону Шальке посідає 13-е місце в турнірній таблиці Бундесліги 2. "Гірники" набрала 20 очок після 17 зіграних турів.