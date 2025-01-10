Правий захисник Рідле Баку залишив Вольфсбург і став гравцем РБ Лейпциг, передає офіційний сайт "биків".

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 4.5 млн євро. Із 26-річним німцем підписано контракт, розрахований до кінця червня 2027 року.

У жовтні 2020-го Майнц отримав від Вольфсбурга 10 млн євро за Баку. На рахунку гравця 20 голів і 19 асистів у 166 матчах за "біло-зелених" із жовтня 2020-го.

Раніше повідомлялося, що склад РБ Лейпциг також може поповнити нападник Мілана.