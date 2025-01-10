Німеччина

Представники клубу Бундесліги вийшли на контакт з обома гравцями.

Центральний захисник лісабонського Спортінга Гонсалу Інасіу та лівий вінгер Брентфорда Кевін Шаде опинилися в сфері інтересів Боруссії Дортмунд, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нещодавно "чорно-жовті" контактували з представниками 23-річного португальця Інасіу. Клуб Бундесліги уважно стежить за його ситуацією, але потенційна сума трансферу (35 млн євро з бонусами) наразі є для нього завеликою.

Контракт Спортінга з Гонсалу розраховано до кінця червня 2027 року. У ході поточної кампанії захисник взяв участь у 20 матчах всіх турнірів, відзначившись трьома голами та трьома асистами.

Дортмундці також контактували з оточенням 23-річного німця Шаде, тоді як між клубами переговорів ще не було. Повідомляється, що Брентфорд хоче отримати за гравця не менше 40 млн євро.

Угода з Кевіном втрачає чинність після сезону-2027/28. У цьому ж він записав на свій рахунок шість голів і три асисти в 24 поєдинках у всіх турнірах.