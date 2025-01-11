Німеччина

Іспанець задоволений грою своєї команди.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над дортмундською Боруссією (3:2) в рамках 16-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "фармацевтів".

"Я задоволений перемогою, а також грою команди. Це був дуже солідний виступ з нашого боку. Це було важливо для нашого розвитку, тому що ми хочемо послідовно продовжувати свій шлях і радіємо позитивному початку року.

Ми добре контролювали гру проти сильного суперника. Ми були готові пресингувати в тих зонах, де хотіли це робити.

Моя команда була дуже сконцентрована, з чудовим менталітетом, і ми використали свої шанси, щоб забити та перемогти. Мені подобається перемагати таким чином", — заявив Алонсо.

Наразі Баєр йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від лідируючої Баварії на один пункт.