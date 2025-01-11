Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 10 січня 2025 року.
Боруссія Д — Баєр, Getty Images
11 січня 2025, 00:59
У центральному матчі 16-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр у вогняній гольовій феєрії "перестріляв" дортмундську Боруссію.
Команді Хабі Алонсо виявився майже непотрібен контроль над м'ячем, аби виграти в центральному матчі туру. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок на користь "фармацевтів" 3:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен у рамках 16-го туру німецької Бундесліги-2024/25:
Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен 2:3
Голи: Байно-Гіттенс, 12, Гірассі, 79 (пен.) – Телла, 1, Шик, 8, 19
Боруссія Д: Кобель — Коуту, Люрс, Р'єрсон (Кемпбелл, 89), Кабар (Забітцер, 79) — Нмеча — Адеємі (Дюранвіль, 63), Брандт, Байно-Гіттенс (Мален, 79) — Баєр (Рейна, 79), Гірассі.
Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле, Андріх, Джака, Грімальдо (Паласіос, 88) — Фрімпонг (Артур, 89), Телла (Тер’є, 74) — Шик (Вірц, 63).
Попередження: Нмеча — Шик, Тапсоба