Німеччина

Молодий німець одужав.

Джамал Мусіала повернувся до тренувань із Баварією. Про це повідомляє офіційний сайт "ротен".

Півзахисник мюнхенського клубу через застуду не взяв участі в минулому матчі мюнхенців в Бундеслізі проти Боруссії Менхенгладбах (1:0).

21-річний німець розпочав роботу з командою напередодні гри чемпіонату Німеччини з Гоффенгаймом, який відбудеться 15-го січня.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 22 матчі, забив 14 голів та віддав 6 результативних передач.