Молодий німець одужав.
Мусіала, getty images
13 січня 2025, 20:47
Джамал Мусіала повернувся до тренувань із Баварією. Про це повідомляє офіційний сайт "ротен".
Півзахисник мюнхенського клубу через застуду не взяв участі в минулому матчі мюнхенців в Бундеслізі проти Боруссії Менхенгладбах (1:0).
21-річний німець розпочав роботу з командою напередодні гри чемпіонату Німеччини з Гоффенгаймом, який відбудеться 15-го січня.
Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 22 матчі, забив 14 голів та віддав 6 результативних передач.