Німеччина

"Джмелі" оцінюють можливість підписання українського універсала.

Універсальний півзахисник та лівий захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко у зимове трансферне вікно може вирушити до німецької Бундесліги, оскільки варіант із його підписання оцінює дортмундська Боруссія. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, останніми днями керівництво "джмелів" вже провело конкретні переговори з представниками 28-річного українця, який хоче залишити табір "канонірів" через брак ігрового часу.

Зазначається, що Арсенал відкритий до варіанту з орендою Зінченка з обов'язковим правом викупу за 20 мільйонів євро. Клуб із Дортмунда вже виявляв зацікавленість у підписанні українця ще минулого літа.

У поточному сезоні Олександр Зінченко на тлі травм провів за Арсенал 331 хвилину в 11 проведених матчах, в яких він заробив два попередження. Його контракт із лондонським клубом спливає влітку 2026 року.