Німеччина

17-річний форвард може вирушити в оренду.

Нападник леверкузенського Баєра Артем Степанов може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у послугах 17-річного українського форварда зацікавлені кілька клубів, але найбільше – Кайзерслаутерн, який хоче орендувати футболіста до кінця сезону.

Нагадаємо, Степанов дебютував за Баєр, вийшовши на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (5:0). Також українець регулярно почав потрапляти до заявки команди на матчі Бундесліги.

Після 17 турів Кайзерслаутерн набрав 26 очок і посідає дев'яте місце у другій Бундеслізі, відстаючи від Кельна на п'ять балів.