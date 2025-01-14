Німеччина

Команда Нурі Шахіна знову втратила дорогоцінні очки, тоді як Гольштайн збільшив свої шанси на виживання.

Дортмундська Боруссія у матчі 17 туру німецької Бундесліги сенсаційно програла Гольштану Кілю з рахунком 2:4.

Один із аутсайдерів Бундесліги відкрив рахунок на 27 хвилині, коли у воротах "джмелів" відзначився Сюто Матіно. Потім за п'ять хвилин Філ Харрес подвоїв перевагу господарів поля.

На цьому проблеми підопічних Нурі Шахіна не закінчилися і на четвертій компенсованій хвилині до першого тайму Александер Бернхардссон забив третій м'яч у ворота гостей.

Боруссія все ж таки змогла забити, коли на 71 хвилині результативним ударом відзначився Джованні Рейна. Через шість хвилин Джеймі Байно-Гіттенс відіграв ще один м'яч, але на більше "джмелів" не вистачило.

Також додамо, що з 86 хвилини Гольштайн грав у меншості через вилучення Льюїса Холтбі, який отримав пряму червону картку. Він відіграв на полі десять хвилин після виходу на заміну.

Незважаючи на це, Гольштайн зміг ще раз вразити ворота команди з Дортмунда – у компенсований час автором голу став Янн-Ф`єте Арп.

Після 17 турів Боруссія Д набрала 25 очок і посідає лише восьме місце в Бундеслізі, а Гольштайн, для якого це була третя перемога в сезоні — 11 балів та 17 рядок.

Гольштайн Кіль — Боруссія Дортмунд 4:2

Голи: Матіно, 27 Харрес, 32, Бернхардссон, 45+4 Арп, 90+8 - Рейна, 71, Байно-Гіттенс, 77.

Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда (Гешвілл, 76) — Розенбом, Ремберг, Кнудсен, Порат — Бернхардссон (Гігович, 69), Матіно (Холтбі, 76) — Харрес (Арп, 76).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Антон, 46), Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Баєр, 46) — Забітцер (Буено Коуту, 59), Нмеча — Дюранвіль (Рейна, 59), Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Попередження: Порат — Дюранвіль, Антон.

Вилучення: Холтбі, 86.