Німеччина

Однак, перемога не допомогла команді Дітера Гекінга залишити зону вильоту.

У рамках 17-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Бохум приймав Санкт-Паулі на Воновія Рурштадіон.

Перший тайм поєдинку не порадував уболівальників результативними ударами. У другій половині зустрічі Філіпп Гофманн вивів уперед господарів поля, у підсумку принісши їм другу в поточній кампанії турніру перемогу.

Бохум із дев'ятьма очками залишився на 18-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Санкт-Паулі з 14-ма заліковими балами тепер іде 15-м.

Бохум — Санкт-Паулі 1:0

Гол: Гофманн, 66

Бохум: Древес — Машович, Ордець, Бернардо — Пасслак, Сіссоко, Беро, Віттек — Мійосі (Брошинські, 65), Гофманн (Медич, 90+2), Гольтманн (де Віт, 80)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет (Сісей, 87) — Саліакас (Дзвігала, 87), Ірвін, Бухалфа (Сендс, 81), Трой — Гілавогі, Сінані (Вайсгаупт, 71), Афолаян (Бенкс, 81)

Попередження: Гольтманн — Сміт, Ірвін, Афолаян

Вилучення: Дзвігала, 90+4