Єдиний гол Екітіке визначив долю протистояння на користь Франкфурта.
Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд, getty images
17 січня 2025, 23:26
У рамках 18-го туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав на своєму полі дортмундську Боруссію.
Господарі поля відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Юго Екітіке та Оскар Гойлунн, які і принесли до активу колективу з Франкфурта три очки.
Айнтрахт Франкфурт - Боруссія Дортмунд 2:0
Голи: Екітіке, 18, Гойлунн, 90+2
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Скірі — Крістенсен (Тута, 74), Гетце (Баоя, 87), Ларссон (Гойлунн, 74), Браун — Екітіке (Шаїбі, 90), Кнауфф (Узун, 87)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Рейна, 88), Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Буено Коуту, 46) — Джан — Брандт (Адеємі, 71), Гросс, Нмеча (Баєр, 72), Байно-Гіттенс — Гірассі
Попередження: Джан, Джан, Гірассі