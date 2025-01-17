Німеччина

Єдиний гол Екітіке визначив долю протистояння на користь Франкфурта.

У рамках 18-го туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав на своєму полі дортмундську Боруссію.

Господарі поля відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Юго Екітіке та Оскар Гойлунн, які і принесли до активу колективу з Франкфурта три очки.

Айнтрахт Франкфурт - Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Екітіке, 18, Гойлунн, 90+2

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Скірі — Крістенсен (Тута, 74), Гетце (Баоя, 87), Ларссон (Гойлунн, 74), Браун — Екітіке (Шаїбі, 90), Кнауфф (Узун, 87)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Рейна, 88), Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Буено Коуту, 46) — Джан — Брандт (Адеємі, 71), Гросс, Нмеча (Баєр, 72), Байно-Гіттенс — Гірассі

Попередження: Джан, Джан, Гірассі