Німеччина

Команда Хабі Алонсо досягла позначки в 11 перемог поспіль у всіх турнірах.

Баєр у рамках 18-го туру німецької Бундесліги-2024/25 приймав на БайАрені в Леверкузені Боруссію Менхенгладбах.

Результативний удар Флоріана Вірца допоміг господарям поля піти на перерву з мінімальною перевагою над гостями. У другій половині зустрічі він реалізував пенальті, оформивши дубль, а також асистував Патріку Шику, який і поставив крапку в поєдинку своїм голом.

Баєр із 41-м заліковим балом залишився на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Боруссія Менхенгладбах перебуває на 11-й з 24-ма очками.

Баєр — Боруссія Менхенгладбах 3:1

Голи: Вірц, 32, 62 (пен.), Шик, 74 — Кляйндінст, 90+1

Баєр: Градецькі — Артур, Та, Тапсоба, Грімальдо (Гарсія, 82) — Тер'є (Інкап'є, 8), Андріх, Джака (Паласіос, 83), Вірц (Гофманн, 82) - Телла (Фрімпонг, 63), Шик

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Лайнер, Ітакура, Ельведі, Ульріх (Нетц, 75) — Чванчара (Плеа, 75), Райтц (К'яродія, 82), Вайгль, Зандер (Фукуда, 87), Гак (Штогер, 75) — Кляйндінст

Попередження: Чванчара, Лайнер