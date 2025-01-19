Німеччина

"Джмелі" готові остаточно попрощатися з американським хавбеком.

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "джмелів" готове попрощатися з 22-річним американцем 15-18 мільйонів євро.

Зазначається, що Мілан продовжує вести переговори з агентами футболіста, проте заключення угоди наразі є складним питанням.

У поточному сезоні Джованні Рейна провів лише 261 хвилину в 11 матчах у всіх турнірах, в яких він забив два голи та заробив одне попередження.