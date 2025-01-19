Німеччина

Молодому гравцю бракує ігрової практики.

Нідерландський центральний захисник Ламаре Богард подолав цікавий шлях до "дорослого" футболу крізь академії Феєнорда, Астон Вілли та Брістоль Роверс, і лише в поточному сезоні почав свої виступи за основну команду "левів".

Очевидно, що 21-річному виконавцю наразі не доводиться розраховувати на стабільну ігрову практику в стартовому складі, проте він бажає грати якомога більше, тож нинішнє зимове трансферне вікно — гарна можливість для нього знайти собі новий клуб.

Тим паче, що претенденти завжди знайдуться, нехай і не на рівні АПЛ.

Німецький Гоффенгайм а також одразу три неназвані клуби з Чемпіоншипу наразі висловили зацікавленість із приводу цього гравця.

Наразі Унаї Емері планує, щоб Богард залишався в його клубі, однак до завершення січня зовсім трохи часу, а півтора тайми в грі напередодні проти Арсеналу (2:2) за останні півтора місяці — не той показник, на який розраховує сам футболіст.

У цьому сезоні на рахунку Богарда дев’ять матчів.