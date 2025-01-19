Німеччина

Команда провалила відтинок сезону в останні два місяці.

Дортмундська Боруссія цими вихідними зазнала третьої поспіль поразки поспіль (Баєр / 2:3, Гольштайн Кіль / 2:4, Айнтрахт Ф / 2:0) у чемпіонаті від початку календарного року, чим суттєво погіршила свої шанси на боротьбу навіть просто за зону єврокубків на наступний сезон.

Наступний матч "джмелів" — гостьова зустріч проти італійської Болоньї в рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, де вони мають цілком непогані шанси навіть на потрапляння до вісімки найкращих команд.

Але для головного тренера Боруссії Нурі Шахіна ця гра може стати останньою, якщо його команда поступиться, про що повідомляє німецька преса.

А далі ще цікавіше — колишній головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг був нещодавно помічений у Дортмунді, і оскільки наразі він перебуває без роботи, то може одразу взятись до справи в новому клубі.

Інший варіант — головний тренер Штутгарта Себастьян Генесс, проте він буде доступний лише влітку, і при цьому за розірвання його нинішнього контракту доведеться заплатити 7-8 млн євро.

Заключний ж матч основного раунду Ліги чемпіонів Боруссія проведе вдома проти донецького Шахтаря, до цього прийнявши бременський Вердер у чемпіонаті.