"Джмелі" хочуть запросити хорватського спеціаліста.
Ніко Ковач, getty images
23 січня 2025, 12:36
Боруссія Дортмунд веде переговори з колишнім наставником мюнхенської Баварії Ніко Ковачем. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Патрік Бергер.
За інформацією джерела, саме 53-річний фахівець може очолити дортмундську команду, змінивши на посаді головного тренера звільненого Нурі Шахіна.
Зазначається що, Ковач нещодавно відмовився від підписання контракту з турецьким Бешикташем і готовий до роботи в Боруссії.
Підкреслюється, що спочатку керівництво "джмелів" планує укласти шестимісячний контракт з хорватським тренером.
Боруссія Д наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці німецькій Бундесліги, набравши 25 очок після 18 зіграних турів.
Нагадаємо, 29-го січня, донецький Шахтар в заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів гратиме на виїзді з дортмундською Боруссією.