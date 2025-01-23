Німеччина

"Джмелі" хочуть запросити хорватського спеціаліста.

Боруссія Дортмунд веде переговори з колишнім наставником мюнхенської Баварії Ніко Ковачем. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Патрік Бергер.

За інформацією джерела, саме 53-річний фахівець може очолити дортмундську команду, змінивши на посаді головного тренера звільненого Нурі Шахіна.

Зазначається що, Ковач нещодавно відмовився від підписання контракту з турецьким Бешикташем і готовий до роботи в Боруссії.

Підкреслюється, що спочатку керівництво "джмелів" планує укласти шестимісячний контракт з хорватським тренером.

Боруссія Д наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці німецькій Бундесліги, набравши 25 очок після 18 зіграних турів.

Нагадаємо, 29-го січня, донецький Шахтар в заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів гратиме на виїзді з дортмундською Боруссією.