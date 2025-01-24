Німецький фахівець продовжить працювати з "бундестім" після ЧС-2026.
Юліан Нагельсманн, getty images
24 січня 2025, 12:41
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн продовжив контракт з Німецьким футбольним союзом. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Зазначається, що з 37-річним фахівцем підписано нову трудову угоду до літа 2028 року.
Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Попередній контракт німця з національною командою був розрахований до літа 2026 року.
Під керівництвом Нагельсмана німецька збірна провела домашній чемпіонат Європи — 2024, добравшись до стадії 1/4 фіналу, де поступилася майбутньому переможцю турніру збірній Іспанії.