Німеччина

Втрата для Баварії.

Лівий фулбек мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс може пропустити від чотирьох до шести тижнів через травму, отриману у виїзному матчі Ліги чемпіонів із Феєнордом (0:3). Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, травма футболіста виявилася серйознішою, ніж вважалося раніше. Захиснику діагностовано розрив м'язів лівого підколінного сухожилля.

Зазначається, що участь захисника в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які розпочнуться в березні, також під питанням.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 25 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.