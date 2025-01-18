Німеччина

Канадець вирішив залишитися в Мюнхені.

Мадридський Реал не зможе підписати лівого фулбека мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса, оскільки канадець близький до продовження угоди з німецьким клубом. Про це повідомляє Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, сторонам залишилося узгодити останні деталі нового контракту, який буде розрахований до 30 червня 2029 року.

Повідомляється, що Реал та клуби АПЛ продовжують чекати свого шансу на підписання контракту з Девісом, однак тепер це практично виключено.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 23 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі.