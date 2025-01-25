Німеччина

Серб може переїхати до Німеччини.

Центральний захисник Мілана Страхиня Павлович найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, німецький Штутгарт хоче придбати 23-річного серба. "Шваби" вже зробили пропозицію "россонері" взяти захисника в оренду із зобов'язанням викупу за 15 — 16 мільйонів євро. Не виключено, що трансфер відбудеться найближчими днями.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.

Цього сезону Страхиня Павлович відіграв за Мілан 15 матчів та забив один гол.