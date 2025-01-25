Серб може переїхати до Німеччини.
Страхиня Павлович, getty images
25 січня 2025, 14:50
Центральний захисник Мілана Страхиня Павлович найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, німецький Штутгарт хоче придбати 23-річного серба. "Шваби" вже зробили пропозицію "россонері" взяти захисника в оренду із зобов'язанням викупу за 15 — 16 мільйонів євро. Не виключено, що трансфер відбудеться найближчими днями.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.
Цього сезону Страхиня Павлович відіграв за Мілан 15 матчів та забив один гол.