Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Менхенгладбах — Бохум, Getty Images
25 січня 2025, 21:29
У рамках 19-го туру німецької Бундесліги Боруссія на своєму полі приймала Бохум.
Господарі забили три голи у ворота гостей і здобули легку перемогу — 3:0.
Боруссія Менхенгладбах — Бохум 3:0
Голи: Райтц, 34, Гак, 55, Кляйндінст, 86
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ельведі, Ульріх (К'яродія, 89) — Райтц (Нойгаус, 89), Вайгль — Чванчара (Нгуму Мінполе, 68), Штогер (Зандер, 80), Гак (Нетц, 80) — Кляйндінст
Бохум: Древес — Ерман, Медич (Гамбоа, 82), Бернардо — Пасслак (Дашнер, 61), Лосіла (Холтманн, 61), Віттек — Сіссоко (Панневіг, 82), де Віт — Боаду (Брошинські, 61), Хофманн
Попередження: Ельведі — Пасслак, Холтманн, Древес.