Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Санкт-Паулі - Уніон Берлін, Getty Images
26 січня 2025, 20:31
У рамках чергового туру німецької Бундесліги Санкт-Паулі приймав Уніон Берлін.
Господарі відправили три голи у ворота гостей і здобули легку перемогу.
Санкт-Паулі — Уніон Берлін 3:0
Голи: Гілавогі, 31, 51, Сінані, 90+3
Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, Рітцка (Буахалфа, 46) — Саліакас (Стівенс, 90), Ірвін, Сендс, Треу — Гілавогі, Еггештайн (Сінані, 90), Вайсгаупт (Афолаян, 78)
Уніон Берлін: Шволов — Доехі, Керфельд (Фолланд, 60), Лейте — Юранович, Хаберер (Александер Роте, 71), Сков (Скарке, 71) — Шафер (Бенеш, 46), Кемляйн — Сібачо (Вертессен, 60), Голлербах
Попередження: Шафер, Бенеш, Керфельд.