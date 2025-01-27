Іспанець бажає переїхати до Леверкузена.
Маріо Ермосо, getty images
27 січня 2025, 22:52
Центральний захисник Роми Маріо Ермосо може перейти в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, цього тижня між клубами відбудуться переговори про вартість трансферу 29-річного іспанця.
Зазначається, що Ермосо хоче покинути Рому та переїхати до Леверкузена, оскільки отримує недостатню кількість ігрового часу. До того ж, іспанець з натхненням сприйняв можливість попрацювати зі своїм співвітчизником Хабі Алонсо.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Маріо Ермосо відіграв за Рому 13 матчів та забив один гол.