Німеччина

Іспанець бажає переїхати до Леверкузена.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо може перейти в леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, цього тижня між клубами відбудуться переговори про вартість трансферу 29-річного іспанця.

Зазначається, що Ермосо хоче покинути Рому та переїхати до Леверкузена, оскільки отримує недостатню кількість ігрового часу. До того ж, іспанець з натхненням сприйняв можливість попрацювати зі своїм співвітчизником Хабі Алонсо.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Маріо Ермосо відіграв за Рому 13 матчів та забив один гол.