Німеччина

Позиція "джмелів" щодо російської агресії продовжує бути однозначною і непохитною.

У заключному матчі основного раунду нового формату Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар на своєму легендарному стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк.

Напередодні цього протистояння пресслужба "джмелів" виступила з заявою, щоб нагадати про триваючи війну в Україні через російське вторгнення та підтримати український народ.

До свого допису дортмундці додали посилання на благодійний фонд Grenzenlose Wärme, який у тому числі займається допомогою українцям, які постраждали від російської агресії.

"1071 день тому росія почала широкомасштабну загарбницьку війну проти України, порушивши міжнародне право.

Ми продовжуємо підтримувати страждаюче українське цивільне населення🙏" - сказано в короткому повідомленні німецького гранда, який у квітні 2022 року проводив благодійний товариський матч із київським Динамо, щоб зібрати кошти на допомогу українцям, які постраждали у російсько-українській війні.

Більше того, Боруссія Дортмунд тепло привітала з приїздом донецький Шахтар на свій культовий стадіон, висвітивши на ньому напис української мовою: "Ласкаво просимо на найкрасивіший стадіон у світі".

Матч Боруссія Дортмунд — Шахтар Донецьк відбудеться сьогодні, 29 січня, о 22:00 за київським часом.