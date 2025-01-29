Позиція "джмелів" щодо російської агресії продовжує бути однозначною і непохитною.
Фото: ФК Боруссія Дортмунд
29 січня 2025, 21:10
У заключному матчі основного раунду нового формату Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар на своєму легендарному стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк.
Напередодні цього протистояння пресслужба "джмелів" виступила з заявою, щоб нагадати про триваючи війну в Україні через російське вторгнення та підтримати український народ.
До свого допису дортмундці додали посилання на благодійний фонд Grenzenlose Wärme, який у тому числі займається допомогою українцям, які постраждали від російської агресії.
"1071 день тому росія почала широкомасштабну загарбницьку війну проти України, порушивши міжнародне право.
Ми продовжуємо підтримувати страждаюче українське цивільне населення🙏" - сказано в короткому повідомленні німецького гранда, який у квітні 2022 року проводив благодійний товариський матч із київським Динамо, щоб зібрати кошти на допомогу українцям, які постраждали у російсько-українській війні.
Більше того, Боруссія Дортмунд тепло привітала з приїздом донецький Шахтар на свій культовий стадіон, висвітивши на ньому напис української мовою: "Ласкаво просимо на найкрасивіший стадіон у світі".
Матч Боруссія Дортмунд — Шахтар Донецьк відбудеться сьогодні, 29 січня, о 22:00 за київським часом.