Німеччина

Це коштуватиме чималих коштів німецькому клубу.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімонс минулого літа став героєм однієї з трансферних саг, опинившись на роздоріжжі поміж поверненням до французького Парі Сен-Жермен, продовженням виступів за німецький РБ Лейпциг, або взагалі трансфером до іншого клубу.

У підсумку, 21-річний виконавець зупинив свій вибір на черговій оренді до складу "Червоних биків".

Цей сезон, можливо, для футболіста не відзначається аж надто яскравими спортивними здобутками, проте він усе одно залишається лідером Ред Булла з 17 матчами в активі, п’ятьма голами та чотирма гольовими передачами.

Як наслідок, у Лейпциг зробили все для того, аби Сімонс став повноцінним гравцем клубу.

Для цього треба було виконати умови ПСЖ, які полягали в компенсації у 55 млн євро миттєвих виплат та бонусах згодом, що разом сягатиме "складнодосяжні" 80 млн євро.

При цьому контракт із РБ Лейпциг Сімон підпише всього до літа 2027 року, а отже залишається відкритим для продажу під час наступної трансферної кампанії.