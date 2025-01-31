Німеччина

Перемогу бременському клубу приніс єдиний гол Біттенкурта.

У рамках 20-го туру німецької Бундесліги бременський Вердер на власному полі здобув мінімальну перемогу над Майнцом.

На 14-й хвилині Біттенкурт вразив ворота гостей, і цей гол у підсумку став переможним для "музикантів".

Незважаючи на те, що наприкінці зустрічі бременці заробили два вилучення, Майнцу не вдалося скористатися цією значною чисельною перевагою.

Вердер - Майнц 1:0

Гол: Біттенкурт, 14

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг (Піпер, 86) — Вайзер, Лінен, Каборе (Кьон, 71) — Біттенкурт (Альверо, 37), Шмід — Нжинмах, Дукш (Грюль, 70)

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Ляйтш, 56), Кор — Касі (Відмер, 82), Сано, Амірі (Сок Хон, 46), Мвене (Норден, 82) — Небель, Сон — Вайпер (Зіб, 78)

Попередження: Фрідль, Штарк, Шмід, Лінен, Вайзер — Центнер, Касі, Сон, Центнер

Вилучення: Штарк, 90+4, Фрідль, 90+4