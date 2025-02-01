Німеччина

Потрібна була термінова заміна травмованому капітану.

Досвідчений німецький воротар та капітан Гоффенгайма Олівер Бауманн нещодавно зазнав травми коліна та вилетів, що найменше, до кінця зимового періоду.

Оскільки серед голкіперів у ротації у "сільських" із переліку нетравмованих перебував лише 24-річний Лука Філіпп, клуб вирішив терміново виходити на ринок у пошуках інших кандидатів на заміну Бауманну.

Знайшли рішення у вигляді данського воротаря клубу Сеннер’юск Якоба Буска Єнсена.

31-річний виконавець приєднається до Гоффенгайма на правах оренди та стане тимчасово "першим номером" команди Крістіана Ільцера.

До цього Буск мав досвід гри за Копенгаген, вихованцем якого він є, Горсен, Сандерфьйорд та берлінський Уніон.

У цьому сезоні на рахунку воротаря 32 пропущені м’ячі в 16 матчах, один з яких був "сухим" для його команди.