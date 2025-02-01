Завершилися п'ять поєдинків чергового туру чемпіонату Німеччини.
У рамках 20-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 1 лютого, відбулися п'ять матчів.
Чергові голи Гаррі Кейна допомогли Баварії здолати вдома Гольштайн у результативній дуелі.
Баварія — Гольштайн 4:3
Голи: Мусіала, 19, Кейн, 45+3, 46, Гнабрі, 54 — Порат, 62, Скрібскі, 90+1, 90+3
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Мін Дже, Геррейру (Азну Бен Шейх, 85) — Кімміх, Павлович (Палінья, 58) — Олісе (Гнабрі, 46), Мусіала, Коман (Сане, 58) — Кейн (Мюллер, 58)
Гольштайн: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда — Розенбом (Арп, 71), Порат, Толкін (Келаті, 82), Яворчек (Кнудсен, 61) — Гігович (Скрібскі, 61), Холтбі — Харрес (Івежич, 82)
Попередження: Лаймер — Зец
Фрайбург скромно впорався з аутсайдером турніру Бохумом.
Бохум — Фрайбург 0:1
Гол: Сідія, 35
Бохум: Древес — Ерман (Панневіг, 80), Ордец, Бернардо — Беро, Сіссоко, Віттек (Мійосі, 64), Холтманн (Медич, 90) — де Віт (Краусс, 63) — Брошинські (Боаду, 63), Хофманн
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Остерхаге, 77), Гефлер — Дінкчі (Грегорич, 90), Рель (Манзамбі, 90), Гріфо (Доан, 58) — Гелер
Попередження: Беро, Бернардо, Сіссоко — Атуболу, Гефлер
Боруссія Дортмунд на виїзді здолала Гайденгайм.
Гайденгайм — Боруссія Дортмунд 1:2
Голи: Гонсак, 65 — Гірассі, 33, Баєр, 63
Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Маїнка, Гімбер (Шиммер, 80), Ференбах — Кербер (Бек, 56), Шеппнер — Шинза (Конте, 56), Пірінгер (Гонсак, 56), Кретціг (Ваннер, 73) — Зівзівадзе
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Антон, Бенсебаїні — Забітцер, Брандт (Баєр, 58), Гросс (Озджан, 71) — Дюранвіль (Адеємі, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Коуту, 87)
Попередження: Ференбах — Дюранвіль, Рейна, Кобель, Гірассі
Санкт-Паулі обмінявся голами з Аугсбургом, поділивши з ним очки.
Санкт-Паулі — Аугсбург 1:1
Голи: Банкс, 17 (авт.) — Комур, 83
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет — Саліакас (ван дер Гейден, 80), Ірвін, Сендс, Треу — Гілавогі (Афолаян, 61), Еггештайн (Сінані, 80), Вайсгаупт (Саад, 88)
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Банкс (Муньє, 79) — Вольф (Гумни, 70), Оньєка (Комур, 70), Якич, Яннуліс — Клод-Моріс, Реджбечай (Маєр, 46) — Ессенде (Тіц, 61)
Попередження: Еггештайн, Банкс — Яннуліс, Гумни
Штутгарт на власному полі поступився Боруссії Менхенгладбах.
Штутгарт — Боруссія Менхенгладбах 1:2
Голи: Ельведі, 49 (авт.) — Нгуму, 25, Кляйндінст, 83
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Руо, Аль-Дахіль (Міттельштедт, 59), Гендрікс — Брун Ларсен (Рідер, 79), Мійо (Кайтель, 80), Штіллер, Левелінг (Фюріх, 59) — Демірович (Ундав, 70), Вольтемаде
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх (К'яродія, 90) — Зандер, Вайгль — Нгуму (Нетц, 76), Штогер (Фрідріх, 90), Гак (Лайнер, 87) — Кляйндінст (Чванчара, 90)
Попередження: Гендрікс, Міттельштедт — Штогер, Кляйндінст