Німеччина

21-річний футболіст продовжить кар'єру в дортмундському клубі.

Карні Чуквуемека продовжить кар'єру в Боруссії. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що дортмундці погодили з Челсі платну оренду півзахисника.

Німецький клуб переказуватиме 21-річному англійцю зарплату в повному обсязі до червня.

Зазначається, що у Боруссії буде право викупу Чуквуемеки, але сума перевищує розмір відступних (40 млн фунтів).

У понеділок футболіст пройде медогляд. Журналіст Патрік Бергер пише, що вже в неділю він мав прибути в Дортмунд.

У поточному сезоні Карні провів за Челсі 5 матчів, але жодного разу так і не вийшов на поле в АПЛ.