Португалець проведе в Бремені другу частину сезону-2024/25.
Центральний нападник Андре Сілва поповнив склад Вердера, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.
Гравець залишив РБ Лейпциг на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Контракт "биків" із 29-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року.
У ході поточної кампанії Сілва взяв участь у 15-ти матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами.
Нагадаємо, раніше РБ Лейпциг орендував перспективного захисника Астон Вілли.