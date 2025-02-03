Німеччина

Португалець проведе в Бремені другу частину сезону-2024/25.

Центральний нападник Андре Сілва поповнив склад Вердера, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Гравець залишив РБ Лейпциг на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Контракт "биків" із 29-річним португальцем розраховано до кінця червня 2026 року.

У ході поточної кампанії Сілва взяв участь у 15-ти матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами.

Нагадаємо, раніше РБ Лейпциг орендував перспективного захисника Астон Вілли.