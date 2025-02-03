Німеччина

Зарекомендувати себе з найкращого боку в Бірмінгемі одразу не вийшло.

Бірмінгемська Астон Вілла взимку минулого року інвестувала в трансфер сербського центрального захисника Црвени Звезди Кости Недельковича 7,6 млн євро та залишила молодого гравця догравати той сезон у рідній країні.

Улітку 19-річний виконавець таки долучився до складу "левів" на повноцінній основі й відтоді провів за клуб десять матчів (348 хвилин).

Досвід гри на високому рівні таким чином гравець отримав, проте про постійну ігрову практику під орудою Унаї Емері для нього говорити ще занадто рано.

Це розуміла й сама Астон Вілла, а тому в останній день зимового трансферного вікна віддала футболіста в оренду до німецького РБ Лейпциг.

Домовленість поміж клубами розрахована до кінця сезону, після чого "Червоні бики" матимуть можливість викупити контракт Недельковича за 15 млн євро.