Визначився перший учасник наступного раунду турніру.
На МХП-Арені відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2024/25, в якому Штутгарт приймав Аугсбург.
Взяття воріт у виконанні Деніза Ундава в першому таймі вирішило долю протистояння, дозволивши господарям поля досягти бажаного результату у вигляді виходу до півфіналу турніру.
Штутгарт — Аугсбург 1:0
Гол: Ундав, 30
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Гендрікс, Шабо, Міттельштедт — Брун Ларсен (Левелінг, 70), Каразор, Штіллер, Фюріх (Кайтель, 70) — Демірович, Ундав (Мійо, 83)
Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек (Ессенде, 58) — Вольф (Педерсен, 83), Якич (Єнсен, 84), Оньєка (Маєр, 69), Яннуліс — Реджбечай (Комур, 58), Клод-Моріс — Тіц
Попередження: Демірович, Кайтель — Яннуліс