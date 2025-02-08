Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія Д та Штутгарт.

Дортмундська Боруссія Д та Штутгарт зіграють у двадцять першому турі німецької Бундесліги.

Ніко Ковач, у своїй першій грі на посаді використав із перших хвилин Адеємі на правий фланг атаки.

Себастьян Генесс, на тлі перемоги в Кубку Німеччини над Аугсбургом (1:0), залучив до стартового складу Левелінга та Мійо в зону під нападниками.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Антон, Бенсебаїні — Забітцер, Брандт, Гросс — Адеємі, Гірассі, Байно-Гіттенс.

Запасні: Маєр, Коуту, Свенссон, Зюле, Озджан, Рейна, Ветьєн, Баєр, Дюранвіль.



Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Шабо, Гендрікс, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Левелінг, Мійо, Фюріх — Ундав.