Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія Д та Штутгарт.
Карім Адеємі, Getty Images
08 лютого 2025, 15:47
Дортмундська Боруссія Д та Штутгарт зіграють у двадцять першому турі німецької Бундесліги.
Ніко Ковач, у своїй першій грі на посаді використав із перших хвилин Адеємі на правий фланг атаки.
Себастьян Генесс, на тлі перемоги в Кубку Німеччини над Аугсбургом (1:0), залучив до стартового складу Левелінга та Мійо в зону під нападниками.
Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Антон, Бенсебаїні — Забітцер, Брандт, Гросс — Адеємі, Гірассі, Байно-Гіттенс.
Запасні: Маєр, Коуту, Свенссон, Зюле, Озджан, Рейна, Ветьєн, Баєр, Дюранвіль.
Запасні: Бредлов, Вагноман, Жакез, Штенцель, Єльтш, Кайтель, Рідер, Демирович, Вольтемаде.
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Шабо, Гендрікс, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Левелінг, Мійо, Фюріх — Ундав.
Гра Боруссія Д — Штутгарт почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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