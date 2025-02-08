Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 8 лютого 2025 року.
Боруссія Д — Штутгарт, Getty Images
08 лютого 2025, 20:56
Штутгарт зіпсував Ковачу дебют на чолі Боруссії Д.
Емоційне домашнє протистояння клуб із Дортмунда завершував у меншості.
Огляд матчу:
Боруссія Д — Штутгарт 1:2
Голи: Брандт, 89 — Антон, 50 (авт.), Шабо, 62
Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Антон, Бенсебаїні (Свенссон, 85) — Забітцер, Брандт, Гросс (Рейна, 85) — Адеємі (Баєр, 71), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 85).
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Шабо, Гендрікс, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Левелінг (Вольтемаде, 86), Мійо (Кайтель, 77), Фюріх (Вагноман, 70) — Ундав (Демірович, 70).
Попередження: Р’єрсон, Адеємі, Дюранвіль — Штіллер, Каразор
На 89-й хвилині був вилучений Юліан Р'єрсон (Боруссія Д) (друге попередження).